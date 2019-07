Meyer Burger sucht einen Retter

Solarindustrie in Thun lebt

Die Produktion in Thun hat Meyer Burger in mehreren Schritten bereits aufgegeben respektive ins Werk nach Ostdeutschland und zu chinesischen Auftragsfertigern verlagert. In Thun verblieben bis Mitte Jahr rund 100 Vollzeitstellen in Konzernfunktionen sowie in Forschung und Entwicklung. Der letzte Personalabbau ist aber noch nicht abgeschlossen, sodass die Zahl der Arbeitsplätze bis Ende Jahr nochmals etwas sinken dürfte.

Am Sitz von Meyer Burger wird aber weiterhin produziert: Die amerikanische PSS übernahm mit dem Wafergeschäft weltweit 100 Angestellte von Meyer Burger, davon 70 in Thun. Und 3S Solar Plus hat vor einem Jahr das Geschäft mit Solardach- und Fassadensystemen erworben und 32 Angestellte übernommen. Inzwischen sind es über 40, bis Ende Jahr voraussichtlich 45 Angestellte, wie es am Montag auf Anfrage hiess. Das vom Solarpionier Patrick Hofer-Noser geführte Unternehmen bekennt sich zum Standort Thun und hat eben erst den Mietvertrag im Industriegebäude von Meyer Burger um fünf Jahre verlängert.

Meyer Burger in Zahlen. (Bild: Medienmitteilung)