Sterne-Restaurant Meridiano schliesst Ende Jahr

Im Berner Kursaal jagt eine Neuigkeit die nächste: Im Oktober teilte das Hotel mit, dass es eine Zusammenarbeit mit Swissôtel eingeht. Jetzt, keinen Monat später, wird bekannt, dass das Gourmetlokal Meridiano per Ende Jahr die Lichter löscht.

Grund für die Schliessung seien die Kündigungen diverser Schlüsselfiguren: Restaurantleiter Giovanni Ferraris hat gekündigt, damit er mehr Zeit für seine Familie hat. Mit ihr wird der Italiener ins Tessin ziehen, um dort eine Stelle als Dozent an der Hotelfachschule anzutreten. Sein Stellvertreter Carlo Esposito hat eine Stelle als Restaurantleiter in Aussicht. Der Patissier Lukas Keller hat gekündigt. Der Souschef hat das Lokal bereits verlassen. Das Meridiano stehe seit Jahren für Qualität und Gastfreundschaft, sagt Kevin Kunz, der den Kursaal mit seiner Frau Karin führt. «Die Qualität könnten wir durch den Aufbau eines neuen Service-Teams in so kurzer Zeit nicht garantieren», sagt Kunz.