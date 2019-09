Mein Name ist... Wasserspitzmaus

Es lähmt meine Beute, wenn ich zubeisse. Ich verköstige mich auch ab und zu an Land mit Schnecken und Regenwürmern. Wir Wasserspitzmäuse futtern viel, und zwar jeden Tag so viel, wie wir wiegen. Das sind zehn bis zwanzig Gramm. Ich messe sechs bis zehn Zentimeter, und mit dem Schwanz kommen noch bis zu sieben Zentimeter dazu.

Meinen Bau grabe ich mir nahe am Wasser. An einem Ort, der dicht bewachsen oder mit Steinblöcken belegt ist. Hier bin ich vor Schleiereulen und Reihern sicher. Die Nesthöhle polstere ich mit Moos und Gras aus, damit es so richtig ge­mütlich ist. Nicht nur für mich, sondern auch für meinen Nachwuchs. Wir Weibchen bringen bis zu dreimal im Jahr vier bis acht Junge zur Welt.

Sie wiegen je knapp ein Gramm. Etwa fünf Wochen lang füttere und behüte ich sie, danach führen sie ihr eigenes Leben. Uns ist es am wohlsten, wenn wir allein sind. Den Vater meiner Jungen traf ich aus diesem Grund auch einzig zur Paarung.

Mich sieht man nur selten, denn ich bin scheu. Erkennbar bin ich an meinem schiefergrauen bis schwarzen Fellhaar am Rücken und an meinem hell gefärbten Bauch. Übrigens sind wir Wasserspitzmäuse mit anderen Mäusen nicht verwandt. Wir sind keine Nagetiere, sondern gehören zu den Insektenfressern, wie der Igel und der Maulwurf.

Mich beschäftigt, dass für uns Wasserspitzmäuse das Über­leben immer schwieriger wird. Verbaute oder abgemähte Ufer lassen uns keinen Platz zum Leben. Pestizide und Schwermetalle in den Gewässern gelangen über unser Futter in unseren Körper.

Wir werden zwar höchstens 18 Monate alt, aber ich finde, dass wir trotzdem ein Anrecht darauf haben, auf der Erde zu sein.