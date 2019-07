Mein Name ist... Kampfläufer

Man nennt mich Kampfläufer, und der Name kommt nicht von ungefähr: Ich bin der Gladiator unter den Vögeln und kämpfe für das, was ich will. Also, bitte nicht falsch verstehen, ich lege mich nicht mit anderen Vogelarten an – besonders von Krähen und Möwen halte ich mich lieber fern. Aber ich kämpfe mit meinen Artgenossen um das Weibchen. Wir Kampfläufer sind nämlich besonders für unsere einzigartige Balz bekannt.

Diese spielt sich immer am gleichen Ort ab, in einer etwa ein Quadratmeter grossen Arena. Wie auch mein restlicher Lebensraum liegt diese in einem Feuchtgebiet. Moore, Sümpfe, Buchten – dort fühle ich mich wohl. Deshalb verweile ich im Sommer auch gerne entlang der Aare. Nur im Winter, da zieht es mich dann in Richtung Süden.

Aber zurück in die Arena. Mit etwa drei anderen Kampfläufern tanze, springe und flattere ich dort mit den Flügeln um die Wette. Ich tue also alles, um meinen wunderschönen Kragen ins richtige Licht zu setzen. Das Federkleid rund um meinen Hals kann ich nämlich richtig aufplustern, damit das einzigartige Muster schön zur Geltung kommt. Meines zum Beispiel ist dunkel mit hellen Flecken, das meines Konkurrenten wiederum ist weiss mit schwarzen Streifen.

Vom Weibchen unserer Begierde werden wir während der ganzen Balz beobachtet, am Schluss wählt sie sich den besten Tänzer aus – also mich natürlich. Ich schenke ihr dann vier wunderbare Eier, um die sie sich kümmern darf. Bei der Aufzucht zu helfen hingegen, ist nicht so mein Ding – das ist bei uns eher Frauensache. (sm)