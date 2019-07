Mein Name ist...Gründling

Ich mag Gesellschaft. In grossen Schwärmen schwimme ich in der Aare und in zahlreichen Seen, Bächen und Kanälen im Berner Mittelland. Und zwar am Boden, also auf dem Grund. Ich heisse ja auch Gründling.

Du erkennst mich an meinem länglichen Körper, meiner stumpfen Schnauze und den zwei kurzen Barteln in meinen Mundwinkeln. Mit diesen kann ich tasten, aber auch schmecken. Gross bin ich nicht, ich werde 8 bis 14 Zentimeter lang. Es gibt deshalb Fischer, die unsereins als Köder für Raub­fische benutzen.