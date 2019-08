Mein Name ist... Geburtshelferkröte

Während andere Frösche quaken, erinnert mein Ruf vielmehr an ein sanftes Pfeifen – oder an ein Glockenspiel, wenn meine Artgenossen in das Lied einstimmen. Deshalb nennt ihr mich manchmal auch «Glögglifrosch». Gefällt mir, der Name.

Auch sonst bin ich in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme. Das fängt bei der Paarung an: Andere Amphibien bevorzugen dafür das Wasser, wir hingegen mögen es warm und trocken. Besonders gerne mag ich jene Plätze, die ihr Menschen extra für mich schafft. Statt die Steine wie früher einfach vom Feld wegzuschaffen, habt ihr angefangen, diese schön in ­Gewässernähe zu sammeln. Dafür bin ich sehr dankbar.