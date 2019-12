Mann von Jugendlichen ausgeraubt

Der Mann wurde in der Nacht auf Sonntag an der Ensingerstrasse im Kirchenfeld-Quartier in Bern ausgeraubt. Quelle: Google Streetview

Am Sonntag wurde gegen 0.50 Uhr ein Mann an der Ensingerstrasse in Bern von zwei Tätern angegriffen und ausgeraubt worden, wie die Kantonspolizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten ihn die beiden Männer, wovon einer mit einem Messer bewaffnet war, zuerst angesprochen und Geld gefordert. Danach haben ihn die Männer bedrängt und sind ihn tätlich angegangen.