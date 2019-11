Mann überfällt Tankstelle und flüchtet zu Fuss

Am Freitagabend hat ein Mann kurz nach 20.30 Uhr den Shop der Tamoil-Tankstelle an der Worblentalstrasse in Ittigen überfallen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, betrat der dunkel gekleidete Täter kurz nach 20.30 Uhr den Shop, wo er eine Mitarbeiterin bedrohte und in Berndeutsch Bargeld verlangte.