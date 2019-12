Mann raubt Migrolino-Filiale aus und flüchtet mit Beute

Es war am frühen Silvestermorgen, kurz vor 6 Uhr, als der dunkel gekleidete Täter in die Migrolino-Filiale an der Winkelriedstrasse 10 im Wankdorf trat. Offenbar hatte er sein Gesicht mit einem roten Tuch vermummt.

Er bedrohte den anwesenden Mitarbeiter mit einem Messer und forderte Geld. Nachdem er dieses erhalten hatte, flüchtete er in einem dunklen Auto. Dies berichtete die Kantonspolizei Bern am Dienstagabend.

Als die Polizei wenig später beim Tankstellenshop eintraf, war der Räuber bereits geflüchtet. Die Kantonspolizei Bern geht aktuell davon aus, dass der Täter nicht alleine handelte, sondern eine zweite Person im abgestellten dunklen Auto – mutmasslich einem BMW – wartete.