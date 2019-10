Maharaja Palace eröffnet zweiten Standort in der Innenstadt

Vor sechs Wochen übernahm das indische Restaurant Maharaja Palace das Restaurant Morillon an der Morillonstrasse 8. Jetzt eröffnet der Betreiber Singha Gurbachan einen Standort in der Innenstadt: genauer in der Aarbergergasse, wo das Restaurant Bellevue war. Das italienische Lokal wurde von der Familie Elmazi betrieben, die ein weiteres Restaurant Bellevue in Ittigen führt.