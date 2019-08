Lyss ist wegen Chrigu Stucki aus dem Häuschen

Fünf vor sieben, in Lyss ist nichts mehr wie sonst. In wenigen Minuten wird er losgehen, der grosse Umzug durchs Dorfzentrum. Gemeindeschreiber Daniel Strub gibt letzte Anweisungen. Wo die Treichler zu wenden haben. Wo die Fahnenträger ihre Fahnen hinstellen müssen. Was zu tun und was zu lassen sei.