Lüscher für Kenner

«Kann mir jemand dieses Stück erklären?», flüstert die Frau etwas verzweifelt vor sich hin. Sie sitzt im Zuschauerraum in den Vidmarhallen, eben ist der Schlussapplaus verklungen, Premiere des Stücks «Kraft» von Jonas Lüscher.

Es ist die Dramatisierung des viel gelobten Romans, mit dem der Berner 2017 den Schweizer Buchpreis gewann. Und will man am Ende nicht so ratlos dastehen wie diese Frau, dann liest man als Vorbereitung besser den Roman – oder mindestens eine Zusammenfassung davon.