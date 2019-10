Loubegaffer: Golfpark statt Bärenpark und Appenzell statt Felsenau

Die Loubegaffer staunten letzte Woche nicht schlecht, als beim 10-Jahr-Jubiläum des Bärenparks Babara Hayoz fehlte. Sie war damals Schirmherrin und zuständige Gemeinderätin (FDP) des Bärenpark-Baus. Ihre Agenda ist heute schliesslich nicht mehr auf politische Termine ausgerichtet, so hat sie schon im Januar Golfferien in Schottland gebucht. Angestossen auf den Bärenpark hat sie in St. Andrews mit einem guten Glas schottischem Whisky.