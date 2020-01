Loubegaffer: Sicherheitsdirektor Nause in Feierlaune

Der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) ist kein Kind von Traurigkeit. Wie die Loubegaffer erfahren haben, gehört er mit seiner Partnerin Tina Rosenberger zu den Stammgästen bei den Konzerten, die jeweils am Sonntagabend bei der Eisbahn auf dem Bundesplatz stattfinden. Das war auch am vergangenen Sonntagabend so, als die Italo-Coverband Zia Lisa rund um Gitarrenkünstler Mario Capitanio mächtig für Stimmung sorgte.