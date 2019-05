Loubegaffer: Fan-Hochzeit, YB-Feuerzeug und ein Renaud Express

Wenn wir schon beim Fussball sind: «Bei den Toren ist es wie beim Ketchup. Wenn etwas kommt, kommt gleich alles auf einmal.» Dieses philosophische Bonmot stammt von Portugals Weltfussballer Cristiano Ronaldo. Aus YB-Sicht könnte man das Wort «Tore» glatt mit «Meistertitel» ersetzen. Seit einem Monat ist der Verein Meister, so früh wie noch nie ein Club. Die Euphorie ist zwar nicht wie letztes Jahr. Dennoch wird auf der ganzen Welt gefeiert. So auch in Österreich, wo der ehemalige YB-Sportchef Fredy Bickel beim Kultverein Rapid Wien letzte Woche den Hut nehmen musste. Er trägt YB noch immer mit sich rum, wenn auch nur in Form eines Feuerzeugs, wie den Loube- gaffern zugetragen wurde. Ob er wieder in Bern auftaucht, wagen sie allerdings zu bezweifeln.

Alles andere als sicher ist der Einzug von Michelle Renaud in den Nationalrat. Sie steigt für die kriselnde BDP ins Rennen um einen Sitz. Einen Sitz auf sicher hat sie derweil in ihrem modifizierten «Renault Express», mit dem sie im Kanton Bern auf Wahlkampftour geht. Die Loubegaffer haben das Auto schon gesehen und können vermelden: Es wird Ihnen garantiert nicht entgehen, wenn Frau Renaud in Ihrer Nachbarschaft ist.

Die Loubegaffer schauen hin, hören zu und rapportieren, was unter den Berner Lauben zu reden gibt. stadtbern@bernerzeitung.ch