Loubegaffer: Erklärvideo für Klima-Dummies

Autos sind in der rot-grün regierten Stadt Bern mittlerweile ähnlich verpönt wie Bratwürste an einem Veganertreff. Der Gemeinderat legt dem motorisierten Individualverkehr derzeit Hürden in den Weg, wo er nur kann – Stichwort Parkplätze. Den Loubegaffern ist nun allerdings aufgefallen, dass einzelne bürgerliche Lokalpolitiker aktiv Gegensteuer geben.