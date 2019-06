Lieferwagen gerät auf A6 in Vollbrand

Am Donnerstagmorgen wurde die Kantonspolizei Bern wegen eines Fahrzeugbrandes nach Brügg gerufen. Ein Lieferwagen, der auf der A6 unterwegs war, stand in Flammen.

Nach Angaben von Polizeisprecher Christoph Gnägi hätten die Insassen während der Fahrt festgestellt, dass etwas mit dem Fahrzeug nicht stimm. Daraufhin stellten sie den Wagen in einer seitlichen Nische der Strasse auf der Höhe des ehemaligen Expokreisels ab. Kurz darauf habe das Auto in Vollbrand gestanden, so Gnägi.