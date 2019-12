Lichtblicke

Das Tram zuckelte durch die Berner Bronx, und auf der Website meiner Zeitung las ich von einer Explosion in Polen, von geschändeten Judengräbern und von weniger Sozialleistungen für arme Amis. Meine Laune sank in die Minustemperaturen. Also steckte ich das Handy in die Tasche und schaute mich nach etwas Aufmunterndem um.