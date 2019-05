Lenker von Kleinbus tödlich verunfallt

In einem Waldstück auf der Heiterestrasse kam es zum tödlichen Unfall. Quelle: Google Streetview

Am Donnerstagmittag hat sich in Neuenegg ein schwerer Unfall ereignet. Der Regionalen Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern wurde am Donnerstag, 9. Mai 2019, kurz vor 1230 Uhr, gemeldet, dass sich in Neuenegg ein Unfall ereignet habe.

Nach aktuellen Erkenntnissen war ein Kleinbus kurz vor 12.30 Uhr von der Heitere herkommend auf der Heiterestrasse in Richtung Denkmalstrasse unterwegs gewesen.

Im Waldstück kurz vor der Wangersmatt kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem Baum, der quer über die Fahrbahn ragte, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Lenker des Kleinbusses wurde bei der Kollision im Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation steht aber noch aus, wie die Kantonspolizei weiter schreibt. Ein Kind, das sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Kleinbus befunden hatte, blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt.