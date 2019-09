Langes Ringen um die Steuern

Diesmal jedoch schienen die Chancen besser. Denn nach der jüngsten Schlappe hatte sich der Gemeinderat die Kritik aus dem Parlament zu Herzen genommen. Bevor die Gemeinde von ihren Bürgern mehr Steuern heusche, so lautete damals die Bedingung, müsse sie beweisen, dass sie auch bereit ist zu sparen. Darum komme Köniz, das sich in einer finanziell angespannten Lage befindet und seit fast einem Jahrzehnt rote Zahlen schreibt, nicht herum.

Zu wenig Druck

Der Gemeinderat kam der Forderung des Parlaments nach – und definierte diesen Frühling über 70 Leistungen, die er künftig herunterschrauben oder auf die er ganz verzichten will. Jährlich fast drei Millionen Franken sollen so künftig in der Gemeindekasse bleiben.

Im Parlament wurden diese Bemühungen am Montag gelobt. «Endlich wurde eine Kostenüberprüfung durchgeführt, die diesen Namen auch verdient», sagte Reto Zbinden. Der SVPler lobte den Gemeinderat für dessen «guete Büez».

Zu reden gab die geplante Erhöhung des Steuerfusses auf dasselbe Niveau wie die Stadt Bern aber allemal. Die FDP wollte nichts davon wissen und verlangte, dass alles beim Alten bleibt. «Mit einer Steuererhöhung fällt der Druck weg, die Gemeindefinanzen im Griff zu haben», sagte Erica Kobel. Sie fand, eine Steuererhöhung sollte der «allerallerletzte Schritt» sein. So weit sei es aber noch nicht. Noch könnte «im Rahmen von internen Prozessoptimierungen» noch mehr gespart werden.

Anders sahen es die Grünen. Sie sprachen sich klar für die Steuererhöhung aus. Und: Sie wollten im Rahmen der Budgetdebatte gleichzeitig auch einige der geplanten Sparmassnahmen wieder rückgängig machen. Konkret beantragte die Partei, dass etwa Investitionen in die Energiefachstelle oder Unterstützungsgelder an die Villa Bernau nicht wie vom Gemeinderat vorgesehen gekürzt werden.

Die Kröte schlucken

Ein erneutes Herumschrauben an den Budgetposten goutierten die anderen Parteien jedoch nicht. «Das vom Gemeinderat vorgeschlagene Massnahmenpaket muss ohne Wenn und aber so stehen bleiben», sagte Kathrin Gilgen (SVP). Alle müssten Federn lassen. In Richtung Grüne drohte sie: «Wir werden keinen einzigen Änderungsantrag akzeptieren.» Bei jeglicher Abweichung vom vorgesehenen Sparpaket werde man sich gegen die Steuererhöhung stellen. Bleibe das geschnürte Sparpaket hingegen unangetastet, werde sogar die SVP der Steuererhöhung zustimmen, wenn auch zähneknirschend.

Ähnlich sah es die Mitte. «Alle müssen diese Kröte jetzt schlucken, um ans Ziel zu kommen», sagte Casimir von Arx (GLP). Und auch Christian Roth (SP) mahnte: «Es braucht jetzt endlich diese Steuererhöhung.» Nur so könnten die Gemeindefinanzen gesunden und die Gemeinde endlich gegen die immer höhere Verschuldung ankämpfen.

Zu einem Entscheid konnte sich das Parlament bis zum Redaktionsschluss jedoch nicht durchringen.