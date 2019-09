Langersehnter Neustart für das Metzgerhüsi

Rückenwind gibt den Blasers auch der optimale Standort an der viel befahrenen Kantonsstrasse. «Nebst dem normalen Restaurantbetrieb bieten wir auch Verpflegungsmöglichkeiten für Lastwagenfahrer an. Das ermöglicht uns der grosse Parkplatz, der 2015 bestehen blieb.» Auch an der Eröffnung soll sich dieser Platz bezahlt machen. Dann hoffen die Blasers nämlich auf viele Gäste.

Das Programm verspricht einen Blick hinter die Kulissen: «Die Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, sich im ganzen Haus umzuschauen. Und weil dann die Küche besetzt ist, bräteln wir draussen», sagt Christoph Blaser. Gemeinsam mit seiner Frau verfolgt er ein klares Ziel: den guten Ruf des Hüsi wiederherstellen.

Neueröffnung: Freitag ab 16 Uhr, Metzgerhüsi 1, 3512 Walkringen