Lachen und Lauschen für das Klima

Beim Auftaktspiel des «Zukunftsweekends», als sich die 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Essgewohnheiten gruppieren sollen, zeigt sich schnell, dass Estelle in bester Gesellschaft ist. Bis auf drei ernähren sich alle vegetarisch, einige wenige sogar vegan. Vegan sind auch die Schokoladenbonbons, die beim ersten Workshop zum Thema Achtsamkeit und Meditation verteilt werden.

Es gilt, das «Täfeli» erst sorgfältig abzutasten, intensiv daran zu riechen, ehe man es sich bewusst auf der Zunge zergehen lässt. Der Kursleiter spricht eingehend über das Thema Achtsamkeit bei der Ernährung, aber auch beim Einkaufen oder beim Reisen. Er betont, dass Achtsamkeit und Meditation eine Frage der Übung seien. Staunen breitet sich auf den Gesichtern der Jugendlichen aus, als er erzählt, dass er in Seminaren bis zu fünf Stunden am Stück meditiert.

Idee kommt aus Deutschland

Alles andere als meditativ ist der Tag für die drei Organisatorinnen Melanie Müller (27), Anja Kammermann (24) und Lara Stettler (21). Das dicht gedrängte zweitägige Programm mit insgesamt 20 Referentinnen und Referenten auf die Beine zu stellen, sei nur möglich gewesen, da alle drei erst ab Sommer wieder voll arbeiten oder studieren würden, erzählt Müller. Sie war es auch, die die Idee dafür von einem Kongress letzten Herbst in München mit in die Schweiz brachte.

In Deutschland seien bildungspolitische Festivals gang und gäbe. Obwohl die meisten Jugendlichen über den Klimastreik darauf aufmerksam wurden, fand die Organisation unabhängig von der Klimajugend statt. «Wir konnten zwar Synergien nutzen, aber da wir auch Stände und Referenten von politischen Parteien haben, wäre das nicht mit dem Grundsatz der Parteilosigkeit der Klimajugend einhergegangen», erzählt die Oberstufenlehrerin.

Die erste Referentin, SP-Nationalrätin Nadine Masshardt, hat Estelle, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, am meisten imponiert. «Wie sie als Frau und in so jungem Alter ihren Weg als Politikerin gegangen ist, hat mich beeindruckt.» Über Masshardts Aussage, dass der Altersdurchschnitt im Nationalrat bei 55 liege, könne sie nur den Kopf schütteln.