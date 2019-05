«Kunsthändler» sollen Millionen ergaunert haben

Die Anklageschrift listet seitenweise Zahlungen auf, die Investoren dem Duo während mehrerer Jahre leisteten, damit der Wirt zwei Gemälde von angeblichem Weltrang kaufen und anschliessend weiterverkaufen könnte. Die Deliktsumme beläuft sich laut Anklage auf rund zehn Millionen Franken.

Zunächst war die Rede von einem Gemälde von Tizian, das der Wirt einer Zürcher Rotlicht-Bar für rund sieben Millionen Franken erstehen könne – ein Schnäppchen sozusagen. Der Weiterverkauf würde Millionen einbringen, an denen die Investoren grosszügig beteiligt würden.

Bald darauf nahm die Geschichte eine neue Wendung: der Wirt habe von den gleichen Kunstliebhabern auch einen Rembrandt an der Angel, auch er zum Schnäppchenpreis. Die Gemälde würden auf dem Kunstmarkt locker 30 bis 50 Millionen einbringen, so das Versprechen an die Geldgeber.

Da aber die Erben der Kunstliebhaber auf einen höheren Preis pochten, brauche der Zürcher Wirt eben noch etwas mehr Geld, damit der Deal zustande komme.

Nicht eben kunstbewandert

Neben dem Wirt gewann insbesondere der Berner Geschäftsmann Investoren für den Deal. Die Geldgeber waren meist in Sachen Kunst nicht eben bewandert.

Er habe im Internet nach dem Tizian gegoogelt und festgestellt, dass es ihn gebe, sagte einer der Geldgeber am Montag vor Gericht. Offenbar zufrieden mit seiner Recherche unterliess der Mann weitere Abklärungen.

Augenschein im Depot

Verschiedene Geldgeber konnten in einem Kunstdepot in Zürich tatsächlich auch ein Gemälde besichtigen. «Es hatte einen schweren Rahmen, war schön gemalt, keine plumpe Fälschung», beschrieb einer der Investoren, was er gesehen hatte. Darüber hinaus legte der Wirt Dokumente und Bankauszüge vor, die die Echtheit der Werke und das Gelingen des Deals untermauern sollten.

Doch wie Experten später bescheinigten, handelte es sich bei dem Bild im Depot um einen «Non-Valeur», also um kein teures Kunstwerk. Und das Geld der Investoren floss laut Anklage auch nicht in den Kunstkauf, sondern in eine Bar im Zürcher Kreis «Cheib», nach Brasilien zur Freundin des Wirts, oder in Unterhaltszahlungen.