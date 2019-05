Klimastress: Hyperventilieren bringt uns nicht weiter

Es ist Montagmittag, 5 vor 12, oben im Münsterturm. Der Berner Gemeinderat hat den Zeitpunkt und den Ort für seine Pressekonferenz nicht wie üblich angesetzt. Hoch über der Stadt bekräftigt er seine Haltung zur Klimakrise und stellt ein ehrgeiziges Paket mit 22 Massnahmen vor. Die Stadtregierung will den Ausstoss des Klimakillers CO 2 in Bern in den nächsten 16 Jahren von fünf Tonnen pro Kopf und Jahr auf nur noch eine Tonne reduzieren. Das ist gut und lobenswert. Schliesslich liegts an uns, den künftigen Generationen die Lebensgrundlagen zu sichern. Wirksame Schritte zur Erreichung der im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Ziele müssen jetzt ergriffen werden.