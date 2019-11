«Klar, da müssen wir mächtig in die Hosen»

In 18 Monaten, vom 13. bis 16. Mai 2021, findet an und auf der Höhematte in Interlaken das Eidgenössische Musikfest statt. 18 Monate, das klingt nach viel Zeit. Und doch: Für einen solchen gigantischen Anlass, das grösste Blasmusikfestival der Welt, sind eineinhalb Jahre Vorbereitungszeit bereits recht wenig. «Wir haben schon sehr viel erledigt», beruhigt Sandra Zwahlen.