Kinder sollen schon im Spielgruppenalter Deutsch lernen

Rund 1430 Eltern der zweieinhalb- bis dreieinhalbjährigen Kinder in der Stadt Bern erhalten am Freitag Post vom Stadtberner Gesundheitsdienst. Der Inhalt: ein Fragebogen in zwölf Sprachen, mit dem Eltern die Deutschkenntnisse ihrer Kinder einschätzen sollen. Zeigt sich bei der Auswertung, dass das Kind noch keine ausreichenden Deutschkenntnisse besitzt, können es die Eltern an einem neuen Frühförderprogramm teilhaben lassen.