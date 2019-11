Kies für dreissig weitere Jahre

Im aktuellen Abbaugebiet werden die Vorräte in fünf oder sechs Jahren aufgebraucht sein. Deshalb will die Firma NSK das Gebiet nach Norden erweitern. Da liegen nochmals Kiesreserven von knapp einer Million Kubikmetern. Diese will das Unternehmen in den nächsten dreissig Jahren abbauen. Dann wäre in diesem Gebiet endgültig Schluss.

Zwei Routen

Es handle sich nicht um einen zusätzlichen Abbau, betont Geschäftsführer Niederhauser. Einzig der Perimeter werde sich ändern und um rund 300 Meter verschoben. «Wir müssen den Kies abbauen, wo er vorkommt.» Das Abbauvolumen bleibe hingegen gleich, es soll sich wie heute rund um 40'000 Kubikmeter Kies pro Jahr bewegen.

Auch am Verkehrsregime wird sich nichts ändern. Der Verkehr verteilt sich bereits heute je zur Hälfte auf die Routen via Kirchdorf und Jaberg sowie via Thalgut und Wichtrach. Pro Betriebstag verursacht die Kiesgrube160 Fahrten. «Wir bezahlen pro Monat rund 90'000 Franken Schwerverkehrsabgaben, da wählen wir automatisch den kürzesten Weg», sagt Niederhauser.

Derzeit läuft in den beiden betroffenen Gemeinden Kirchdorf und Gerzensee die Mitwirkung. In der vergangenen Woche in­formierten die Firma und die Behörden die Bevölkerung über die Pläne. Der Abbau wird mit in einer Überbauungsordnung geregelt. Diese gilt für eine Fläche von 14 Hektaren, umfasst aber auch einen Teil des bestehenden Abbaugebiets. Im Herbst 2021 sollen die Stimmberechtigten der beiden Gemeinden über die Überbauungsordnung abstimmen können.

Andere Voraussetzungen

Für die Gemeinde Kirchdorf ist der Kiesabbau nichts Neues. «Hier wird schon seit Jahrzehnten Kies abgebaut, wir sind uns das gewohnt», sagt Gemeindepräsident Samuel Moser (Forum). Zwar sei der Verkehr eine Belastung. Im Dorf herrschen enge Verhältnisse. Die Gemeinde habe aber auch Interesse an einheimischen Arbeitgebern wir der Firma NSK, die rund dreissig festangestellte Mitarbeiter und zehn Aushilfen beschäftigt.