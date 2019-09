Kehrsatz will wachsen

Kernstück der Ortsplanung ist das Projekt Kehrsatz Mitte. Auf der Bahnhofmatte soll eine Überbauung mit 300 Wohnungen für 500 Personen entstehen. Zudem soll die Zimmerwaldstrasse verlegt und an die Umfahrungsstrasse angebunden werden. «Dieses Projekt ist sehr wichtig für uns», sagt Annen. Damit solle Kehrsatz auch ein «echtes» Dorfzentrum erhalten.

Zum Wachstum beitragen werden auch die Überbauungen Bleikenmatt mit 80 neuen Wohnungen und Breitenacker mit knapp 60 Wohnungen. Sie befinden sich noch in Planung respektive bereits im Bau. Ansonsten setzt die Gemeinde auf die Siedlungsentwicklung nach innen. Weiter will sie die Natur- und Kulturlandschaft schützen und in der Energiepolitik eine Vorbildrolle einnehmen. Nun läuft bis Mitte November die Mitwirkung. Die Abstimmung ist für Herbst 2020 vorgesehen.