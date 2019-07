Kanton lässt Gurtenfestivalbesucher hungrig heimkehren

Allerdings nicht freiwillig, wie die Inhaber Jakob und Barbara Aegerter in einer Mitteilung schreiben: Der Kanton habe ihnen die nötige Bewilligung verweigert mit der Begründung, das Interesse der Beschwerdeführenden sei «rein finanzieller Natur». Zudem sei nicht ersichtlich, inwiefern der Umsatz der paar Stunden «auf das ganze Jahr gerechnet finanzielle Relevanz» habe.

Dass der frühmorgendliche Verkauf tatsächlich einschenkt, lassen die beiden offen durchblicken. Der Umsatz während des Festivals entspreche in etwa dem, was die beiden Filialen in Köniz und Schliern während eines ganzen Monats erzielten, heisst es in der Mitteilung weiter. Allein am frühen Sonntagmorgen seien in den vier Stunden 850 Schinkengipfeli verkauft worden.

Laut Jakob und Barbara Aegerter führt der Kanton als Argument auch den Schutz der Nacht- und Feiertagsruhe ins Feld. Es liege im Interesse des Quartiers, wenn die Heimkehrer an der Talstation so rasch als möglich auf den Moonliner umstiegen und nicht noch lange bei der Bäckerei verweilten.

Ein Problem sehen die beiden bei diesem Punkt allerdings nicht, denn: «Dass die Festivalbesucher mit einem vollen Mund mehr Lärm verursachen als ohne ist kaum anzunehmen.»