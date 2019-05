Kanton Bern erlässt restriktivere Spitalliste

Der Kanton Bern hat am Freitag die neue Spitalliste in Kraft gesetzt. Sie fällt restriktiver aus als ihre Vorgängerinnen. Manchen Kliniken dürften Behandlungen gestrichen werden. Wer allenfalls auf was verzichten muss, ist noch offen, denn die Liste will der Kanton erst nach Ablauf der dreissigtägigen Beschwerdefrist veröffentlichen.