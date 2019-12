Insel-Gruppe will zum digitalen Spital werden

Es ist ein ernüchterndes Fazit, das Stefan Lienhard in seiner Masterarbeit zieht: Die Schweizer Spitäler stehen in ihrer Reise ins digitale Zeitalter noch ganz am Anfang. Erfolgsstorys oder Leuchtturmprojekte würden komplett fehlen, in der Hälfte der Spitäler gebe es nicht einmal eine Digitalstrategie. Das jedenfalls schreibt der Digital Manager bei der Schulthess-Klinik in Zürich im Jahrbuch 2019 der dortigen Hochschule für Wirtschaft.