In einem Tag vom Acker ins Stadtquartier

Pasta aus Thörishaus, Rapsöl aus Ins oder Bier aus Bümpliz – noch lokaler einkaufen als beim Onlineshop Grundstock können Berner Konsumenten wohl nirgends. In einem Radius von 30 Kilometern um die Stadt Bern herum werden die Produkte hergestellt.

Der Vorteil, was die Frische betrifft, ist bestechend: Bestellen muss man bis Dienstag, am nächsten Morgen geht die Bestellung raus, am Nachmittag wird geerntet. Einen Tag später wird alles in einer umgebauten Garage beim Eigerplatz angeliefert. «Grossverteiler brauchen fünf Tage.