«In der Krise hatte Valiant auch Glück»

3. Die Rentabilität ist besser, aber nicht gut genug

Zentrale Aufgabe von Gygax war es, den Gewinn stark zu steigern. Dann verhängte die Nationalbank 2015 Negativzinsen, was die Margen der Banken im Zinsgeschäft stark unter Druck setzte. «Wir mussten uns vom Ziel verabschieden, bis 2017 einen Gewinn von 150 Millionen Franken zu erzielen», sagt Gygax.

Die Einnahmen stiegen, indem Gygax das Geschäft vor allem in der Romandie mit neuen Filialen und mit der Übernahme der Luzerner Bank Triba ausweitete. Den Personalbestand in den zentralen Funktionen beliess er aber stabil. Gygax glaubt, die Bank könne die Bilanzsumme von heute gut 27 Milliarden Franken ausbauen auf über 40 Milliarden, ohne mehr Mitarbeitende in Bereichen wie IT, Compliance oder Finanzen einstellen zu müssen. Neu hat die Bank den gesamten Prozess zur Kreditvergabe digitalisiert und beschleunigt. Mehr Effizienz sei weiterhin nötig, denn: «Die Rentabilität von Valiant ist zwar besser geworden, aber noch nicht befriedigend.»

4. Trotz der Digitalisierung bleiben Filialen wichtig

Valiant ist gewachsen, der Personalbestand verharrte aber bei knapp 900 Vollzeitstellen. Abgebaut hat Gygax die Zahl der Mitarbeiter an den Schaltern. Dafür stellte Valiant als eine der ersten Banken in den kleineren Filialen Bildschirme auf, um die Kunden per Videoverbindung zu empfangen. Die betroffenen Mitarbeiter konnten sich entweder zu Beratern weiterbilden, denn die Beratung erfolgt weiterhin vor Ort. Oder sie konnten ins Kundencenter wechseln. Für die Videoberatung wurde nebst Gümligen in Biel ein Zentrum aufgebaut.

Während andere Banken das Filialnetz massiv verkleinern, setzt Gygax auf die Präsenz in den Regionen. Die Filiale müsse sich an die gewandelten Bedürfnisse anpassen. «Aber wir werden nicht zur Automatenbank. Wir haben immer Kundenberatende vor Ort», sagt Gygax. Sehr wichtig sei für Valiant, dass die Mitarbeiter in den Filialen lokal gut vernetzt sind, also dort wohnen und in Vereinen aktiv sind. Die Digitalisierung birgt auch Risiken für die Banken durch neue Anbieter. Valiant müsse im Mobilebanking, bei Bankgeschäften via Mobiltelefon, einen grossen Schritt vorwärts machen. Und viel Potenzial besteht im Vermögensberatungsgeschäft.