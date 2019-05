In Bern wird auch Wildwuchs gehegt

Sie zeigen sich nicht. 120 Jahre lang nie in der Schweiz und auch nicht an diesem Mittwochmorgen im Botanischen Garten (Boga) in Bern: die Blattflohkäfer Phyllotreta armoraciae. Fünf Personen umringen die Meerrettichstauden, des Käfers Lebensraum, heben Blätter an und hoffen, eines der leicht gelb gefärbten, circa 3 Millimeter kleinen Insekten zu entdecken. Doch zu sehen sind nur die Frasslöcher in den Meerrettichblättern.