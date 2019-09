Im richtigen Fahrwasser

Christian Bühlmann kämpft sich mit dem Weidling, so heisst das rund zehn Meter lange und 300 Kilogramm schwere Boot der Wasserfahrer, flussaufwärts. Er bewegt es mit dem Stachel – einer zwei bis drei Meter langen Holzstange, welche am unteren Ende zwei Eisenspitzen hat – gekonnt das Ufer entlang vorwärts. Bis zur Ausfahrtsmarkierung am Uferrand.