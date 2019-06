Im heissesten Eck des Kantons

Genau genommen kam es damals in den Nachbargemeinden wohl zu ähnlich hohen Temperaturen. Allerdings steht nur in Wynau eine offizielle Messstation des staatlichen Wetterdienstes Meteo Schweiz. Am Mittwoch zeigte diese wieder einmal den höchsten Wert im Kanton.

Dass es in dieser Ecke des Oberaargaus regelmässig noch ein Stück heisser ist als im restlichen Bern, hat seinen Grund. Wynau ist nicht nur Temperaturrekordhalter, sondern auch der tiefste Punkt im Kanton. Die Theorie sagt: Bei hundert Meter Höhenunterschied ändert sich die Lufttemperatur um 0,65 Grad. Also je tiefer, desto heisser.

Dies bestätigte sich am Mittwoch in der Praxis. Wynau konnte mit den noch tieferen Gebieten mithalten. Nur in Würenlingen (AG) war es am Mittwoch noch ein Quäntchen wärmer. Doch was machen die Wynauer, wenn ihr Dorf wieder einmal zum Backofen wird?

Im Dorf

Nur wer ein bestimmtes Ziel hat, wagt sich aus dem Haus. So auch Patrick Müller. Sein Mofa hat er mit drei Kisten Glace vollgepackt. «Die sind aber nicht alle für mich», erklärt er. Er mache die Lehre auf der Gemeindeverwaltung und habe die Glacen für einen Anlass geholt.

Im Dorfladen sind die Kühlregale derweil noch gut gefüllt. Die Verkäuferin erklärt: «Es werden schon viele Glacen und Getränke gekauft, aber wir können genug nachbestellen.» Für die Hitzewelle sind die Wynauer also bestens versorgt.

In der Aare

«Es ist mein 38. Jahr mit dem Brett auf der Aare.»Samuel Zimmerli, «Aarebrättler»

Wer frei hat, ist jedoch nicht im Dorf unterwegs, sondern an der Aare. Auffallen tut dabei vor allem Samuel Zimmerli. Ein 65-Jähriger, der im Kopfstand auf der Aare surft, ist nicht alltäglich. «Wie einst Jesus, nur verkehrt herum», scherzt ein Kollege. Zimmerli kennt den Trick schon länger: «Es ist mein 38. Jahr mit dem Brett auf der Aare». Schon sein Vater und dessen Kollegen seien mit einer alten Tür und einem Stück Seil auf der Aare gesurft.

Auch Zimmerli ist nicht alleine unterwegs. Neben seinem Bruder und seiner Tochter ist ein halbes Duzend «Aarebrättler» in Wynau versammelt, um sich abzukühlen. «Insgesamt sind wir rund 100, heute kommen bestimmt noch einige hierher», sagt er. Die meisten seien allerdings nicht aus Wynau, sondern kommen aus Langenthal. Die hohe Fliessgeschwindigkeit der Aare habe sie an diesen Uferabschnitt gebracht.