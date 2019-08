Ihre Zeit ist vorbei

Die Zeit des Abschieds naht. Noch knapp zweieinhalb Wochen ist das Geschäft Uhren Bijouterie Stirnemann geöffnet. «Totalausverkauf» steht am Schaufenster an der Bernstrasse 4. Damit verliert Münchenbuchsee ein Traditionsgeschäft, das seit 1850 besteht und seit gut 44 Jahren von Silvia und Werner Stirne­mann in vierter Generation geführt wird.