Hochhäuser stehen zur Debatte

In Zollikofen soll eine neue Mitte entstehen. Die Gemeinde plant, das Areal in Oberzollikofen zwischen der Bernstrasse, der Kreuzstrasse und der Bahnlinie nach innen zu entwickeln und aufzuwerten. Gebaut werden soll vorwiegend im südlichen Teil der Fläche, wo heute zwei ältere Hochhäuser stehen. «Das Gebiet befindet sich an zentraler Lage inmitten eines sich wandelnden Ortsteils», sagt Gemeindepräsident Daniel Bichsel (SVP). Die Kaffeerösterei im Norden des Areals ist nicht von der Bebauung betroffen.