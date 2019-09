Hoch hinaus

Mit geübten Griffen klettert Noah Baumgartner die Leiter zum Dreimetersprungturm hinauf. Oben angekommen macht er zwei grosse Schritte und setzt vorne am Brett zum Sprung an. Dann katapultiert er sich mit angespannten Beinen in die Luft und vollführt einen doppelten Vorwärtssalto. Kopfvoran taucht er in das Schwimmbecken im Hallenbad Wyler.