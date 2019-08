Hier darf das Elterntaxi halten

Wenn es nach dem Gemeinderat geht, sind es noch zu wenige, die zu Fuss hin und zurück gehen. «Es gibt immer noch zu viele Schulkinder, die von den Eltern tagtäglich mit dem Auto in die Schule gefahren werden», sagt Gemeinderätin Gabriela Meister (SP). Das führe morgens, bevor die Schule anfängt, am Mittag und auch am Nachmittag bei Schulschluss oft zu einem Autochaos rund um die Ittiger Schulhäuser. Das will die Gemeinde ändern. Vor zwei Jahren hat das Departement Sicherheit das Projekt «Schulweg und Elterntaxis» in Angriff genommen.

In einem ersten Schritt wurden Schülerinnen und Schüler aus der Unterstufe befragt, an welchen Stellen auf dem Schulweg sie sich unsicher fühlen würden. «Ausserdem haben wir Reaktionen direkt von Lehrpersonen erhalten, die gefährliche Situationen zwischen Elterntaxis und Schülern, die mit dem Velo oder zu Fuss unterwegs waren, miterlebt haben», so Gabriela Meister.

Auch Quartierbewohner aus dem Altikofen hätten sich gemeldet, weil es wegen der vielen Autos je nach Uhrzeit beim Schulhaus kein Durchkommen mehr gab. Die Gemeinde installierte daraufhin an drei verschiedenen Standorten Videokameras, um zu überprüfen, wo und zu welcher Zeit Probleme auf­tauchen.

«Es hat sich gezeigt, dass vor allem die manövrierenden Autos, die in die Schulhauseinfahrt reinfahren und wenden, die Schulkinder gefährden und verunsichern.» Beim Altikofen kämen die Autofahrer ausserdem den Velofahrern in die Quere, die Abstellplätze für die Schüler befinden sich ganz in der Nähe der Einfahrt.

Im Auto sitzen bleiben

Verschiedene Verkehrsmassnahmen sollen die Situation rund um die Ittiger Schulhäuser nun beruhigen. Der Gemeinderat hat beim Altikofenschulhaus drei und im Rainschulhaus sechs sogenannte Kiss-and-Ride-Parkplätze installiert – küssen und wieder wegfahren heisst das neue Motto. Die neuen Parkfelder sind breiter als normale Parkplätze, damit die Schulkinder gefahrlos aussteigen können.