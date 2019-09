Heilsarmee schliesst die Asylunterkunft früher als geplant

«Die Anzahl der Flüchtlinge hat sich stark reduziert, sodass die Unterkunft für uns wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist.»Marcel Lüthi, Heilsarmee Kanton Bern

Grund seien die zurückgehenden Asylzahlen, wie Marcel Lüthi, Verantwortlicher der Kollektivunterkünfte der Heilsarmee im Kanton Bern, auf Anfrage mitteilt. «Die Anzahl der Flüchtlinge hat sich stark reduziert, sodass die Unterkunft für uns wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist», sagt Lüthi. Vor vier Jahren habe die Heilsarmee noch 21 Kollektivunterkünfte im Kanton Bern betrieben. Damals stiegen die Flüchtlingszahlen in der Schweiz stark an. Fällt Konolfingen weg, werden noch deren sieben in Betrieb sein.

Konolfingen überrascht

Für Heinz Suter, Gemeindepräsident von Konolfingen, kam die Nachricht überraschend: «Ende 2018 erhielten wir noch eine Absichtserklärung des Kantons, in der uns mitgeteilt wurde, dass er die Unterkunft weiter in seinem Portfolio führen möchte», sagt Suter. Dass die Unterkunft jetzt geschlossen werden soll, sei für ihn so nicht absehbar gewesen.

Mitte September befinden die Gemeinde, die Heilsarmee und der Kanton über die Zukunft der Kollektivunterkunft. Das Haus hat Platz für sechzig Personen. Aktuell werden dort noch ungefähr zwanzig Personen beherbergt, wie Marcel Lüthi sagt. Die meisten sollen nach der Schliessung in andere Unterkünfte umziehen. Einzelne können in Wohnungen gehen, so Lüthi.

Kündigungen erhalten

Betreut werden die Asylsuchenden in Konolfingen derzeit von sieben Festangestellten, einem Zivildienstleistenden und einer Praktikantin. Durch die Schliessung verlieren alle ihre Stelle am Standort. Bei den Zivis und Praktikanten sei dies nicht ein Pro­blem: «Praktika und Zivi-Stellen werden sowieso nur temporär ausgeschrieben. Was uns sicherlich wehtut, ist die Trennung von den sieben Festangestellten», sagt Lüthi.