Hayoz folgt auf Brülhart

Die frühere Berner Gemeinderätin Barbara Hayoz (FDP) soll Verwaltungsratspräsidentin der Bern Arena Stadion AG werden. Das Amt soll sie in einem Jahr von Marcel Brülhart übernehmen.

Das teilte die Stadt Bern am Dienstag mit. Der Gemeinderat hat Hayoz in den Verwaltungsrat delegiert; ihr Mandat übernahm sie an der Generalversammlung vom Montag. In einem Jahr soll sie an der Spitze des Verwaltungsrats Marcel Brülhart ablösen, der nach zehn Jahren zurücktreten will.