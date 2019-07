Happy-End im Gipfeli-Gate

An den beiden ersten Festivaltagen war dies den Inhabern Jakob und Barbara Aegerter noch verwehrt gewesen. Die beiden hatten zwar im Vorfeld des Gurtenfestivals das Gesuch gestellt, an den vier Festivaltagen von 2 bis 6 Uhr offenhalten zu dürfen. Sie taten dies aber nicht beim Statthalteramt und damit im Rahmen der Gastgewerbegesetzgebung. Sondern bei der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion, die im Rahmen des Gesetzes über Handel und Gewerbe entschied, das nur wenig Spielraum für derart frühe Öffnungszeiten lässt.

Das Nein des Kantons hat weitherum für Aufruhr gesorgt. Die Festivalgänger konnten nicht verstehen, wieso sie am frühem Morgen plötzlich auf ihr Gipfeli verzichten sollten. In den drei Jahren zuvor hatte die Bäckerei zu dieser Zeit nämlich immer offen – sie wurde auf die Art quasi entschädigt für die Umsatzeinbussen, die ihr die Strassenarbeiten in ihrem unmittelbaren Umfeld zu dieser Zeit bescherten. In solch gravierenden Fällen lässt das Gesetz verlängerte Öffnungszeiten zu – als Ausnahme.

Gipfeli-Gate in der Politik

Mit dem Gipfeli-Gate am Rande des Gurtenfestivals muss sich nun auch der Berner Regierungsrat befassen. FDP und Jungfreisinnige setzen sich mit einem dringlichen Postulat für Ausnahmelösungen ein.

Dass die Bäckerei Aegerter in Wabern dieses Jahr keine Bewilligung erhielt, um ihr Geschäft in den frühmorgendlichen Festivalstunden zu öffnen, sorgt seit Tagen für Schlagzeilen. Die FDP und die Jungfreisinnigen möchte den Regierungsrat prüfen lassen, wie sich solche «unbillige Vorfälle» künftig vermeiden liessen.

Zur Diskussion stellen sie eine Revision des Handels- und Gewerbegesetzes oder des Gastgewerbegesetzes, allenfalls die entsprechenden Verordnungen. Erstunterzeichner des Vorstosses ist der FDP-Kantonalpräsident und Grossrat Pierre-Yves Grivel, wie die Partei am Freitag mitteilte.