Hanf-Plantage abgebrannt

Am Mittwoch kurz vor 4 Uhr morgens loderte ein Feuer auf dem Areal einer Gärtnerei in Lüscherz. Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden vor Ort mehrere Treibhäuser sowie angrenzendes Wiesland in Flammen vor. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren rasch unter Kontrolle gebracht und anschliessend gelöscht werden.