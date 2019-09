Grossbaustelle beim Zytglogge: Gleise werden ersetzt

Bernerinnen und Berner müssen – nach der Baustelle am Hirschengraben im Sommer – in den Herbstferien mit einer weiteren Grossbaustelle im Verkehrsnetz von Bernmobil rechnen: Die Tramgleise im Weichendreieck Zytglogge sind abgenutzt und müssen ersetzt werden, wie Bernmobil in einer Mitteilung schreibt.