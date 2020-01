Globus streicht 85 Stellen in Bern

Jetzt ist es definitiv: Wie diese Zeitung bereits im März 2019 vermeldete, wird die Migros-Tochter Globus ihre Filiale im Westside schliessen. Das Unternehmen plant den Auszug aus dem Einkaufszentrum im Jahr 2021. In einer Mitteilung bestätigte das Unternehmen am Dienstag zudem die Schliessung der ehemaligen Schild-Filiale in der Innenstadt, welche bereits Ende Juni 2020 erfolgen soll. Die Räumlichkeiten an der Spitalgasse übernimmt Orell Füssli.