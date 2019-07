Gipfeli-Gate vor dem Gurtenfestival

Einbusse wegen Bauarbeiten

In den letzten drei Jahren war das anders. Da durfte die Bäckerei bereits um 2 Uhr die Türen öffnen – statt erst um 6 Uhr, wie vom Gesetz her als frühestmöglicher Zeitpunkt vorgesehen. Und es lohnte sich: Die vier Festivaltage hätten einen Umsatz eingebracht, der dem entspreche, was ein ganzer Monat in den beiden Filialen Köniz und Schliern zusammen einbringe, halten die beiden in einer Mitteilung fest. Und weiter zur Illustration: Allein am Sonntag seien während der vier frühmorgendlichen Verkaufsstunden jeweils 850 Schinkengipfeli über den Ladentisch gegangen.

Mit dem Ja zum Festivalverkauf wurde die Bäckerei quasi für die Unbill entschädigt, die ihr mit dem Umbau der Kirchstrasse entstanden ist. Das Geschäft habe unter den zweieinhalb Jahre dauernden Arbeiten am Hauptzugang massiv gelitten, hält Jakob Aegerter fest. Die Umsatzeinbusse beziffert er mit 30 bis 40 Prozent – davon, führt er weiter aus, habe sich der Betrieb auch zwei Jahre nach Einweihung der neuen Strasse nicht erholt. «Wir haben erst 5 bis 6 Prozent zurückgeholt.»

Dazu drohen auch heuer wieder Einbussen. Schuld ist diesmal die BLS, die zum Ende der Ferien die Linie durch Wabern wegen Bauarbeiten zwei Wochen lang stilllegen wird. Aegerter befürchtet bereits, dass die Pendler, die sich auf dem Weg vom Bahnhof zur Arbeit bei ihm mit Proviant eindeckten, dann gänzlich wegfallen. Doch auch für diese Argumentation, sagt er, habe der Kanton im diesjährigen Bewilligungsverfahren kein Musikgehör gehabt.

Laut Aegerter begründet der Kanton sein Nein auch damit, dass die Nacht- und Feiertagsruhe geschützt werden müsse. Es liege im Interesse des Quartiers, wenn die Leute an der Talstation so rasch wie möglich auf den Moonliner umstiegen und nicht noch lange bei der Bäckerei verweilten. Wie wenn «die Festivalbesucher mit einem vollen Mund mehr Lärm verursachen würden als ohne», so Aegerter mit bitterem Unterton.