Gemeinderat will Carterminal Neufeld ausbauen

Das Bundesamt für Strassen (Astra) ist gewillt, das Areal der AWAG längerfristig zur Verfügung zu stellen. Dem Bund gehört das Gelände.

Die AWAG ist bereit, die Verantwortung für den Bau und den Betrieb des ausgebauten Terminals zu übernehmen. Vorstudien haben laut dem Berner Gemeinderat jedoch gezeigt, dass die Investitionskosten für die AWAG nicht allein zu tragen sind. Deshalb hat sie die Stadt Bern um finanzielle Unterstützung angefragt.

Nach Vorliegen des definitiven Bauprojekts wird der Gemeinderat dem Stadtrat einen Investitionsbeitrag von 70 Prozent der Baukosten - maximal 4,62 Millionen Franken - zur Genehmigung vorlegen. Die Stadt Bern ist Mehrheitsaktionärin der AWAG.

Mehrfach kritisierte Einrichtungen

Der heutige Carterminal Neufeld steht seit Langem in der Kritik. Fünf Wirtschaftsverbände und der Gewerkschaftsbund der Stadt Bern verlangten Ende 2016 in einem Offenen Brief rasch einen angemessenen Terminal in Bern. Die heutigen Einrichtungen seien der Stadt Bern «unwürdig».

Auch der deutsche Reisebusbetreiber Flixbus kritisierte den Carterminal Bern-Neufeld Anfang 2017 als «nicht zeitgemäss». Das sieht auch die Berner Stadtregierung so: In der Mitteilung vom Montag spricht sie von einer «unbefriedigenden» und «unattraktiven» Ankunftssituation für Fernbusgäste.

19 mögliche Standorte liess die Stadt Bern im vergangenen Jahr im gesamten Stadtgebiet auf ihre Eignung für einen Fernbus-Terminal hin überprüfen. Das Neufeld schnitt am besten ab. Vorteile dieses Geländes sind unter anderem, dass es direkt an der Autobahn liegt und der Busverkehr kein Wohnquartier belastet. Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist vorhanden. Das Areal bietet genügend Platz.