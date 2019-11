Gemeinde stützt Mütterzentrum

Die Gemeinde zieht so mit der Kirchgemeinde gleich. Die Kirche wird zwar die in der interkulturellen Familienarbeit tätige Institution in Zukunft nicht mehr mit Bargeld unterstützen. Sie überlässt ihr aber die neuen Räume im Kirchgemeindehaus Thoracker unentgeltlich und richtet sie für 140000 Franken auch noch für ihre Bedürfnisse her.