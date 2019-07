Gemeinde begrüsst öffentliche Mittel für Flughafen

Hingegen sei der Flughafen Bern von grossem öffentlichen Interesse, wenn er sich strategisch auf den Linien- und Charterflugverkehr ausrichte. «Es sind seit jeher die gut erschlossenen Regionen, die prosperieren.» Das gelte insbesondere für den Flugverkehr.

Der Berner Regierungsrat hatte das neue «Gesetz über die Beteiligung des Kantons an der Flughafen Bern AG» im Mai präsentiert. Der Kanton soll sich demnach künftig mit einem substanziellen Minderheitsanteil am Aktienkapital beteiligen. Heute hält er knapp zwei Prozent, in Zukunft könnten es 30 Prozent sein.